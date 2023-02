Slovenci za uvod do zmage po podaljšku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so za uvod ugnali Italijane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi tekmi pripravljalnega turnirja v Bolzanu danes po podaljšku premagala Italijo z 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0). To je zadnji turnir risov pred spomladanskimi pripravami na vrhunec sezone – majsko svetovno prvenstvo elitne divizije.

Slovenska izbrana vrsta v teh dneh na februarskem reprezentančnem premoru nastopa na turnirju v italijanskem Bolzanu, ki je naslednja postaja v pripravah na elitno svetovno prvenstvo maja v Rigi. Poleg domačinov, s katerimi so se danes pomerili v uvodni tekmi, bodo njihovi tekmeci v petek in soboto še Korejci in Madžari. V prvi tekmi turnirja je danes Madžarska s 4:1 premagala Južno Korejo.

Slovenski selektor Matjaž Kopitar ima v Bolzanu na voljo že precej močnejšo zasedbo, kot je bila na podobnem turnirju lani na Madžarskem. Nekateri ključni igralci, predvsem v napadu, še manjkajo, a na vratarskih in obrambnih mestih je Slovenija že v skorajda polni postavi.

V vratih je bil danes Gašper Krošelj, na klopi pa Matija Pintarič. Na turnirju bo predvidoma vsak od vratarjev, tretji je Luka Gračnar, dobil priložnost na eni tekmi.

V vratih je bil danes Gašper Krošelj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Krošelj se je izkazal že v prvi minuti, ko je ubranil kazenski strel Luci Frigu, ta je priložnost dobil po nepravilnem obrambnem posredovanju Aleksandra Magovca. Italija je imela večji del prvega dela rahlo terensko premoč in nekaj več strelov na gol, a je bil Krošelj zbran. Na drugi strani pa se je moral izkazati tudi Andreas Bernard. Najlepši priložnosti za Slovenijo sta imela Rok Kapel v osmi in Anže Kuralt v 15. minuti.

Druga tretjina bolj slovenska, a ...

Druga tretjina je bila bolj slovenska, vendar se je tudi končala brez zadetkov. Priložnosti za vodstvo so imeli izbranci Kopitarja predvsem ob dveh številčnih prednostih, a je italijanska obramba obakrat zdržala. Ob koncu tega dela pa bi lahko izid v korist Slovenije spremenila Rok Tičar in Žiga Pance. Prvi pa je slabo končal poskus protinapada, drugi pa meril tik ob vratnici.

Za zmago je zadel Rok Tičar. Foto: Vid Ponikvar

V tretji tretjini sta obe moštvi disciplinarno igrali v obrambi, pravih priložnosti za zadetek pa ni bilo. Na slovenski strani je imel eno Nik Simšič, Italijani pa so bili nevarni prav ob koncu. Najprej je nevaren strel Ivana Deluce Krošelj ubranil, v zadnji minuti pa so si Slovenci prislužili prvo kazen na tekmi, a je Italijani niso izkoristili.

Podaljšek pa je le prinesel odločitev in gol. Potem ko so imeli domači še tri polpriložnsti, je Anže Kuralt tekmecem za golom ukradel plošček in lepo podal pred vrata, kjer je bil na pravem mestu Tičar.

Naslednja tekma Slovence čaka že v petek zgodaj popoldne, ob 13. uri se bodo pomerili z Južno Korejo. V soboto ob isti uri pa bo na sporedu še dvoboj z Madžarsko.

Pripravljalni turnir, Bolzano (9.-11. februar): Četrtek, 9. februar:

Madžarska : Južna Koreja 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Slovenija : Italija 1:0* (0:0, 0:0, 0:0; 1:0) Dvorana Sparkasse Arena, gledalcev 260, sodniki: Lazzeri, Lega (glavna), Pace, Rigoni.

Strelec: 1:0 Tičar (Kuralt, 64.).

Kazenske minute: Slovenija 2, Italija 4. * po podaljšku Petek, 10. februar:

13.30 Južna Koreja - Slovenija

17.30 Italija - Madžarska Sobota, 11. februar:

13.00 Madžarska - Slovenija

17.00 Južna Koreja - Italija