Kandidati za nastop za slovensko izbrano vrsto, ki so že zaključili klubske obveznosti, se bodo tako v ponedeljek zbrali v Hali Tivoli, kjer bodo zgodaj popoldne opravili prvi skupni trening na ledu.

Varovanci selektorja Eda Terglava bodo pred svetovnim prvenstvom odigrali pet pripravljalnih tekem. Prvo v torek, 22. aprila, z Italijo v Brunicu, 24. aprila se bodo v Mariboru pomerili s Poljsko, 30. aprila z Dansko (v Mariboru), 2. maja z Madžarsko (v Budimpešti) in 6. maja s Kazahstanom (v Stockholmu).

Na seznamu manjka kar nekaj nosilcev igre zadnjih let, Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič so končali reprezentančne kariere, Rok Tičar in Anže Kuralt bosta izpustila letošnje prvenstvo, nekateri pa se bodo reprezentanci pridružili naknadno, saj imajo še klubske obveznosti.

Slovenci bodo na prvenstvu igrali v skupini A v Stockholmu, skupaj z Avstrijo, Finsko, Francijo, Kanado, Latvijo, Slovaško in Švedsko. Skupino B v Herningu bodo sestavljali Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.