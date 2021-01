Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

sotlar, planko in orehek niso več člani hk sž olimpija

Pri HK SŽ Olimpija so se zahvalili trem igralcem: Juretu Sotlarju, Janezu Orehku in Davidu Planku.

Iz HK SŽ Olimpija so dva dni po porazu na derbiju proti HDD Sij Acroni Jesenice sporočili, da so se razšli s tremi igralci. Klub zapuščata napadalca Jure Sotlar in Janez Orehek ter branilec David Planko.