Tudi NHL po zgledu NBA: končnica je prekinjena

Ligi NBA so sledili tudi v ligi NHL . Končnica najkakovostnejše hokejske lige na svetu je začasno prekinjena. Vse četrtkove in petkove tekme konferenčnega polfinala so kot znak protesta proti sistemskemu rasizmu in policijski brutalnosti nad temnopoltimi prestavljene.

"Po dolgi razpravi so igralci lige NHL prišli do zaključka, da je najboljši korak v nastalem položaju, da ne odigrajo današnjih in petkovih srečanj. Liga NHL podpira odločitev igralcev in bo predvidena štiri tekme prestavila, tekmovanje se bo nadaljevalo v soboto, prav tako bomo prilagodili preostanek urnika drugega kroga končnice," so v skupni izjavi za javnost zapisali pri ligi NHL in sindikatu igralcev.

Igralci vseh preostalih ekip v končnici so v četrtek opravili videoklic in se strinjali, da lahko le skupaj, kot eno, pošljejo močno sporočilo zoper rasizem. "Če se ozremo po sobi, je v njej veliko belopoltih športnikov. Hvaležen sem jim, da smo stopili skupaj in poslali sporočilo, ki bo, upam, imelo vpliv. Sovražim njihov pogum na ledu (nasprotnikov, op. a.), a ne bi mogel biti bolj ponosen na te fante, da smo stopili skupaj," je med drugim dejal eden redkih temnopoltih hokejistov v končnici, član Vegas Golden Knights Ryan Reaves.

Končnica se bo nadaljevala v soboto.

Kaj je sploh sprožilo tak odziv športne javnosti? Košarkarje najboljšega moštva rednega dela lige NBA Milwaukee Bucks je razjezil nov prikaz policijskega nasilja nad temnopoltimi Američani. Dogodek, ki je razburil javnost, se je zgodil v nedeljo, ko so v kraju Kenosha v ameriški zvezni državi Wisconsin odjeknili streli. Policist je v hrbet kar sedemkrat ustrelil temnopoltega Jacoba Blaka, in to pred očmi njegovih treh mladoletnih otrok, ki so čakali v avtomobilu, v katerega je želel pred streljanjem vstopiti. Osemindvajsetletni Blake, ki je zaradi posledic streljanja trenutno paraliziran od pasu navzdol, naj bi se po besedah policistov upiral aretaciji, kar pa iz viralnega videoposnetka, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, ni mogoče potrditi. Bil je tudi neoborožen. To je še en primer rasne nestrpnosti, ki že mesece pretresa ameriško družbo. Spomnimo, proteste je spodbudila smrt temnopoltega Georgea Floyda, temu je policist kar devet minut s kolenom pritiskal na vrat in prijema ni popustil, čeprav je Floyd večkrat poudaril, da ne more dihati.

Liga NHL, konferenčni polfinale Philadelphia Flyers – New York Islanders /1:1/

Tampa Bay Lightning – Boston Bruins /2:1/

Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks /1:1/

Colorado Avalanche – Dallas Stars /1:2/ //-razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

