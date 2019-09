Olimpija upravičila vlogo favorita in prek Jesenic zadrsala v polfinale

Branilci naslova, hokejisti HK SŽ Olimpija so v četrtfinalu pričakovano zanesljivo odpravili mlade železarje (HD Hidria Jesenice) in se uvrstili v polfinale. Tam jih čaka gostitelj Triglav.

Branilci naslova, hokejisti HK SŽ Olimpija so v četrtfinalu pričakovano zanesljivo odpravili mlade železarje (HD Hidria Jesenice) in se uvrstili v polfinale. Tam jih čaka gostitelj Triglav. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zadnji polfinalist hokejskega pokala Slovenije, ki poteka v Kranju, je branilec naslova HK SŽ Olimpija. Ljubljančani so v četrtfinalu s 6:0 premagal mlado ekipo železarjev HD Hidria Jesenice. V polfinalu jih v petek čaka gostitelj HK Triglav Kranj, ki je bil v četrtfinalu prost. Drugi polfinalni par sestavljajo hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK Slavija Junior.

Zaradi neparnega števila udeležencev so gostitelji HK Triglav Kranj v četrtfinalu prosti. Tako je določil žreb. V četrtkovem četrtfinalu so tako palice prekrižali lanski zmagovalec HK SŽ Olimpija in mlada ekipa železarjev HD Hidria Jesenice. Zeleno-beli so upravičili vlogo favorita in z dvema zadetkoma v vsaki tretjini na koncu slavili s 6:0.

Založani izločili Celjane, železarji visoko odpravili Maribor

Na uvodni četrtfinalni tekmi so Založani s 5:2 premagali Celjane in se kot prvi uvrstili v petkov polfinale. Tam bodo palice prekrižali s HDD Sij Acroni Jesenice, ki je v četrtfinalu upravičil vlogo favorita proti hokejistom HDK Maribor.

Gorenjska četa Mitje Šivica je po prvi tretjini proti mladim Štajercem, ki so imeli v postavi le 13 hokejistov v polju, vodila s 6:0 in se pri polnjenju mreže ni ustavljala vse do konca 60. minute, ko je bilo 20:0. Med strelce se je vpisalo deset igralcev, Urban Sodja je zadel štirikrat, Mirko Djumić trikrat.

Železarji so v sredinem četrtfinalu igrali s HDK Maribor in se znesli nad štajerskim nasprotnikom. Premagali so ga z 20:0. V polfinalu jim bo nasproti stal HK Slavija Junior, ki je s 5:2 premagal HK True Celje. V četrtek sledi še četrtfinale med Olimpijo in mladimi železarji.

Polfinalna obračuna bosta v petek, finale v soboto ob 20. uri.

Razpored tekem Pokala Slovenije: Četrtfinale

Četrtek, 5. september

HK SŽ Olimpija : HD Hidria Jesenice 6:0 (2:0,2:0, 2:0)

HK Triglav Kranj je bil v četrtfinalu prost



Sreda, 4. september

HK Slavija Junior : HK True Celje 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)



HDD Sij Acroni Jesenice : HDK Maribor 20:0 (6:0, 8:0, 6:0) Četrtek, 5. september

19.00: HK SŽ Olimpija - HD Hidria Jesenice

HK Triglav Kranj je v četrtfinalu prost Polfinale

Petek, 6. september

1. tekma polfinala, 17.30: HK Slavija Junior - HDD Sij Acroni Jesenice

2. tekma polfinala, 20.30: HK Triglav Kranj - HK SŽ Olimpija Finale

Sobota, 7. september ob 20. uri

