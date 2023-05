Panterji imajo zaključni plošček za konferenčni finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V končnici hokejske lige NHL se nadaljuje drugi krog igranja. Florida Panthers proti Toronto Maple Leafs lovijo zaključni plošček za konferenčni finale, drugi obračun bosta igrala Vegas Golden Knights in Edmonton Oilers.

Florida Panthers, ki tokrat igrajo v gosteh proti Toronto Maple Leafs, v zmagah vodijo s 3:1 in imajo možnost za uvrstitev v konferenčni finale na vzhodu.

V zahodni konferenci Vegas Golden Knights gosti Edmonton Oilers. Trenutni izid v zmagah je 2:2. Ekipi bosta igrali že devetič to sezono. Zadnjo tekmo so dobili Oilers, ko so zmagali s 4:1.

Carolina Hurricanes je prve ekipa, ki se je že uvrstila v konferenčni finale.

Liga NHL, 12. maj: