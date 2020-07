Priprave čeških hokejskih klubov ne potekajo povsem po načrtih. Nekatere ekipe so se zaradi pozitivnih testov na covid-19 znašle v karanteni, nekatere dvorane so začasno zaprli ...

Priprave čeških hokejskih klubov ne potekajo povsem po načrtih. Nekatere ekipe so se zaradi pozitivnih testov na covid-19 znašle v karanteni, nekatere dvorane so začasno zaprli ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Medtem ko se večina hokejistov, ki si bodo kruh služili v Evropi, trenutno pripravlja individualno, na suhih treningih, so na Češkem že začeli s skupinskimi pripravami na ledu. A moštvom Extralige ne gre vse po načrtih, več oklepnikov je okuženih z novim koronavirusom, ekipa Litvinova je morala v karanteno, priprave so ponekod prekinjene …

Covid-19 je močno spremenil potek zadnjih hokejskih sezon, skoraj nikjer v Evropi tako nismo dobili prvaka, vplival pa bo tudi na prihajajoče tekmovalno obdobje. V nekaterih ligah so šele pred dnevi omogočili nove podpise, uvodni obračuni bodo na sporedih tudi z mesečno zamudo, mnogi kolektivi so se morali zaradi znižanja finančnih sredstev preseliti v manj zahtevna tekmovanja, nekateri se borijo za preživetje …

Litvinov, Pardubice, Slavija, Zlin …

Velik del čeških prvoligašev je, za razliko od drugih držav, že začel s skupinskimi pripravami, tudi na ledu, a kmalu naletel na težave. Češki mediji poročajo o tem, da so morali pri ekipi Litvinov prekiniti priprave, saj je bil eden od članov A ekipe na testu pozitiven. Hokejist je bil v preteklih dneh v stiku z okuženo osebo in je v izolaciji vse od potrditve okužbe. Ena od zdravstvenih inštitucij mesta je nato odredila karanteno za celotno moštvo in del osebja.

Litvinov je moral zaradi pozitivnega testa prekiniti priprave:

Preplah je bil tudi v Pardubicah, kjer so pri treh hokejistih sumili okužbo in jih izolirali. Vsi testi so bili negativni, tako da je ekipa v petek zjutraj sporočila, da nadaljuje priprave.

Je pa te prekinila praška Slavija, ki je v ponedeljek drsala le kratek čas, po informacijah o več pozitivnih testih v ekipi pa so nemudoma prekinili aktivnosti.

V Pardubicah so najprej prekinili priprave, po dobrih novicah s testiranj pa nadaljevali:

Pri moštvu Hradec Králové bi morali na led v torek, a se je vodstvo kluba odzvalo na vse slabšo epidemiološko sliko in začetek treningov na ledu prestavilo. Vse hokejiste čaka testiranje na novi koronavirus, ledene priprave pa se ne bodo začele pred prihodnjim tednom.

Težave so se pojavile tudi v Zlinu, kjer so zaradi okužbe enega od hokejistov mlajših selekcij takoj zaprli trening dvorano in pričeli z dezinfekcijo, ekipa in trenerji pa so morali v karanteno. Vrata dvorane so, vsaj do nedelje, zaradi okužb zaprli tudi v mestu Litomerice.

Reprezentančni vratar Gašper Krošelj bo tudi v prihodnje igral za Mlado Boleslav, ki je začetek skupinskih priprav predvidela za prihodnji teden. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V češki Extraligi bo v prihodnji sezoni igral vsaj en Slovenec, vratar Gašper Krošelj bo še naprej stal med vratnicama Mlade Boleslav, ki je začetek priprav predvidela za začetek prihodnjega tedna.

