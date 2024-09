Ljubljansko moštvo je lahko z uvodom v novo sezono ICEHL zelo zadovoljno. Potem ko je na prvi tekmi pretekli petek pred okoli 3.700 gledalci s 3:2 premagalo Beljak, je v nedeljo na gostovanju pri podprvaku Celovcu zmagalo v podaljšku in je tako eden od treh še neporaženih kolektivov.

Priložnost za nadaljevanje pozitivne rezultatske zgodbe bo Olimpija imela zvečer, ko jo doma čaka prva od dveh tekem ta konec tedna v Tivoliju. V Ljubljani se bo oglasil Asiago, ki bo zaradi del v svoji dvorani vse do 18. oktobra gostoval. Že v nedeljo pa bo pod Rožnikom gostoval še en italijanski klub Pustertal.

Jan Ćosić pred tekmama (vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

Zavedajo se, da bo drugačna tekma

Andrej Tavželj je po lanski sezoni končal kariero in se pridružil trenerskemu štabu Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Olimpija in Asiago sta se srečala pred natanko dvema tednoma. Na pripravljalni tekmi so s 5:2 zmagali Ljubljančani, ki pa se dobro zavedajo, da bo šlo tokrat za drugačen spopad. "Takrat je Asiago igral v zelo spremenjeni postavi. Mislim, da so imeli samo tri napadalne peterke. Vemo, da bo tekma tokrat drugačna, kot je bila takrat. Pripravljeni moramo biti na njihovo defenzivno postavitev in protinapade, v katerih so močni. Morali bomo biti potrpežljivi, delati prave stvari s ploščkom. Če bomo izkoristili svoje priložnosti, bi po mojem mnenju zmaga morala ostati doma," je pred večernim srečanjem v klubski mikrofon dejal pomočnik glavnega trenerja Upija Karhule Andrej Tavželj.

Ekipa iz Benečije ima na računu zgolj eno tekmo, na kateri se je rezultatsko dobro upirala aktualnemu branilcu naslova Salzburgu (3:4), sredi tedna pa naznanila, da se je okrepila s kanadskim centrom Tannerjem Kaspickom, ki je zadnjih šest sezon preživel čez lužo v ligi AHL.

Andrej Tavželj pred večerno tekmo (vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

Prvi nastop Saboliča v dresu Olimpije v ICEHL

Ljubljanski kolektiv je na tribune Tivolija danes povabil mlade slovenske hokejiste različnih klubov in njihove spremljevalce. Gledalci bodo v dresu Olimpije v ICEHL prvič spremljali eno od najodmevnejših okrepitev prestopnega roka, napadalca Roberta Saboliča. Slovenski reprezentant si je ob koncu zadnje sezone, v kateri je igral za Beljak, prislužil kazen dveh tekem, ki jo je odslužil v nedeljo.

Foto: Domen Jančič

V nedeljo "Oktoberfest" in brezplačno pivo za polnoletne

Po večerni tekmi bo v Tivoliju pestro že v nedeljo, ko se bo ob 18. uri oglasil Pustertal. Klub, ki je Olimpiji v zadnji sezoni v dodatnih bojih za končnico preprečil preboj v četrtfinale. Nova ljubljanska branilca Arvin Atwal in Wyatt Ege bosta še posebej motivirana, saj sta v zadnjem tekmovalnem obdobju igrala za goste.

Arwin Atwal je bil v lanski sezoni član nedeljskih gostov. Foto: www.alesfevzer.com "Za tiste fante, ki so bili lani del te slačilnice, bo to ena revanša, mini derbi. Njihova pričakovanja pred vsako sezono so zelo visoka. Glede na to, da so imeli malo slabši štart, bodo prišli sem lačni zmage. Vsak se želi dokazati v tej ligi, ki je zelo izenačena, kjerkoli igraš, želiš točke, zmage. Treba bo biti pravi, osredotočen in igrati svojo igro vseh 60 minut," pa o nedeljskem tekmecu pravi Tavželj.

V ljubljanskem klubu obljubljajo, da bo v nedeljo zadišalo po Bavarski, saj se obeta "Oktoberfest", tako da bodo vsem navijačem, starejšim od 18 let, podarili eno pivo.

ICEHL, 27. september

Lestvica

