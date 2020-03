Lahko Kopitar in Kralji povežejo štiri v vrsto?

Anže Kopitar in kralji so v odlični seriji.

Anže Kopitar in kralji so v odlični seriji. Foto: Reuters

V noči na petek bo v hokejski ligi NHL veliko akcije. Na sporedu bo deset tekem, na delu bodo tudi Los Angeles Kings in Anže Kopitar, ki bodo proti Torontu lovili četrto zaporedno zmago. A Javorjevi listi so zadnje sila neugoden tekmec, kralje so na zadnjih treh srečanjih trikrat premagali in jim nasuli kar 12 zadetkov. Kings so na drugi strani dosegli le tri.