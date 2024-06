Mariborski hokejisti v novi sezoni v avstrijski ligi

Prednost novega trenerja je, da zelo dobro pozna mentaliteto igralcev, ki tekmujejo v mariborski ekipi. "V prihodnji sezoni vstopamo v novo ligo, kar nam daje svež zagon in odpira novo poglavje članskega hokeja v Mariboru. Na individualnih sestankih z igralci smo predstavili načrt in smer, v katero želimo usmeriti članski hokej v prihodnosti. Skupaj z igralci si prizadevamo ustvariti pozitivno vzdušje v klubu ter postaviti visoke standarde za prihodnost," je izpostavil ob predstavitvi Jure Verlič.

Člani hokejsko drsalnega kluba Maribor so novosti za novo sezono predstavili in potrdili na rednem zboru članov mariborskega hokejskega kluba. Odločitev vodstva kluba za sodelovanje v ÖEL je bila pogojena ravno s specifiko igralske ekipe.

"Naša ekipa je sestavljena iz izredno predanih hokejskih igralcev, ki pa žal nimajo profesionalnih pogodb, ki bi jim omogočale brezskrbno vsakodnevno življenje. Zaradi tega je zelo težko sestaviti ekipo za tekmo sredi tedna, ki se začne, na primer, ob 18. uri na Jesenicah ali v Kranju. Enkrat še vzamejo dopust, vendar zaradi delovnih ali študijskih obveznosti žal pogosto ne morejo na tekmo. V takšnih primerih moramo ekipo sestaviti iz kadetov in mladincev, kar ni dobro za nikogar," je pojasnil Luka Jurić, predsednik strokovnega sveta HDK Maribor. "Ključni dejavnik pri naši odločitvi so bili fiksni termini tekem, saj se bodo tekme igrale ob koncu tedna, kar bo našim igralcem omogočilo lažje usklajevanje z obveznostmi."

Uvodna tekma mariborske zasedbe v ligi ÖEL bo v soboto, 12. oktobra. V avstrijski hokejski ligi bodo igrale ekipe EHC Kundl, WSG Wattens Pinguins, SC Hohenems, Dornbirn Bulldogs, EHC Lustenau, ATSE Graz, HDK Maribor, Kapfenberger SV, UEHV Traunsee Sharks Gmunden in drsalni klub z Dunaja.

Na zboru članov so predstavili tudi finančno poročilo mariborskega kluba, ki je tekoče leto po zaslugi sponzorjev in donatorjev ter redni donaciji mariborske mestne občine zaključil z manjšim minusom, kot bi minus znašal sicer.

Od vseh selekcij so v mariborskem centru hokeja sicer v pretekli sezoni najbolj zadovoljni z dosežki članic. Ženska članska ekipa HDK Maribor si je v pretekli sezoni znova priborila naslov državnih prvakinj v hokeju na ledu. S tem dosežkom so si že sedemnajstič prislužile naslov prvakinj, kar jih postavlja ob bok najuspešnejšim športnim kolektivom mesta Maribor.

Mariborčanke so se v lanski sezoni prvič preizkusile tudi v razširjenem mednarodnem prvenstvu DEBL proti ekipam iz Avstrije in z Madžarske, v katerem so dosegle peto mesto, igrale so tudi v mednarodni ligi WIHL, v kateri so dosegle drugo mesto. V prihajajoči sezoni bodo tekmovale v domačem prvenstvu in v razširjenem mednarodnem prvenstvu DEBEL.