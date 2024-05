New York Rangers lahko na stežaj odprejo vrata konferenčnega finala

Hokejisti New York Rangers so drugi krog končnice odprli z dvema domačima zmagama, zdaj pa se serija seli na teren Carolina Hurricanes. Če bi Newyorčani zmagali, bi v seriji na štiri zmage povedli s 3:0 in na stežaj odprli vrata napredovanja v konferenčni finale. Na drugi tekmi večera se bo najboljše moštvo rednega dela Dallas Stars poskušalo proti Coloradu izenačiti na 1:1 v zmagah.