Si bo Dallas priigral zaključne ploščke?

Hokejisti Dallas Stars bi si s tretjo zaporedno zmago nad Colorado Avalanche priigrali tri zaključne ploščke za napredovanje v konferenčni finale. Na vzhodu bitko nadaljujejo člani Philadelphie in NY Islanders, ki vodijo z 1:0 v zmagah, ter Bostona in Tampe, ki so vknjižili po eno zmago.