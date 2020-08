Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mehurčkih v Torontu in Edmontonu v Kanadi se odvijajo boji konferenčnih polfinalov končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Ponoči se bodo na drugih tekmah pomerili Vegas in Vancouver ter Tampa Bay in Boston.