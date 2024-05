NY Rangers za napredovanje, Carolina Hurricanes za preživetje

Hokejisti moštva New York Rangers so v polfinalni seriji vzhodne konference v končnici lige NHL proti Carolina Hurricanes vodili že s 3:0 v zmagah, a jim nato na četrti in peti tekmi ni uspelo zadati odločilnega udarca. Hurricanes so se vrnili med žive in lahko v noči na petek po našem času serijo na domačem ledu celo izenačijo.