Začenja se veliki finale tudi na vzhodu

Hokejisti New York Rangers so v ponedeljek na odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala s 6:2 premagali ekipo Carolina Hurricanes in se prvič po letu 2015 uvrstili v konferenčni finale. Tam se bodo pomerili z branilko naslova Tampa Bay Lightning, ki jih je pred sedmimi leti izločila po sedmih tekmah. Prva tekma bo v noči na četrtek v New Yorku.