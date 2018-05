Napočil je trenutek, ko lahko izloči svojega idola, velikega Ovečkina

Liga NHL, konferenčni finale (11. maj)

V noči na soboto bo na vzhodu odigrana prva tekma konferenčnega finala v ligi NHL. Na Floridi se bodo udarili Tampa Bay Lightning in Washington Capitals, ki so nazadnje tako pomembne tekme igrali pred 20 leti. Zvezdnik Tampe Nikita Kučerov se bo pomeril z velikim vzornikom in rojakom Aleksom Ovečkinom .

Zvezdniki iz prestolnice nastopajo v konferenčnem finalu prvič po 20 letih. Navijače Washingtona je pričakovano zajela velika evforija. Čutijo, da je napočilo leto, ko bi lahko šli Capitals do konca. Večina pogledov bo usmerjena v Aleksa Ovečkina, ruskega asa, ki bo prvič, odkar nosi dres Washingtona, zaigral v konferenčnem finalu.

The Conference Finals are ready to go. #StanleyCup pic.twitter.com/n78y0mPVVH — NHL (@NHL) May 11, 2018

Privrženci Tampe so že navajeni na tako pomembne nastope, saj so se njihovi ljubljenci v zadnjih štirih sezonah že tretjič uvrstili v finale vzhodne konference. Na ledu izstopajo Steven Stamkos, Nikita Kučerov in kralj obrambe Victor Hedman.

Lightning so v tej končnici izvrstni. V prvem krogu so izločili New Jersey s 4:1. Na vsaki tekmi, ki so jo dobili, so zmagali vsaj za dva zadetka razlike. V uvodni polfinalni tekmi na vzhodu so presenetljivo doma ostali praznih rok proti Bostonu, a nato dobili štiri zaporedne tekme in se brez večjih težav uvrstili v konferenčni finale.

Kučerov želi iti po stopinjah Ovečkina

Aleks Ovečkin bo prvič zaigral z Washingtonom v konferenčnem finalu. Foto: Reuters Washington je moral za preboj med najboljše štiri v ligi NHL preliti več znoja. Najprej je nadoknadil zaostanek v zmagah z 0:2 proti Columbusu, nato pa je v konferenčnem polfinalu vzel mero še prvaku Pittsburghu. Tudi tokrat je zmagal s 4:2 v skupnih zmagah, odločilno točko si je zagotovil v podaljšku. Osrednjo moč kluba iz prestolnice ZDA predstavljajo Ovečkin, Jevgenij Kuznecov in Nicklas Backstrom.

Na ledu se bodo pomerili številni ruski legionarji. Kučerov se je pred uvodnim srečanjem razgovoril o velikem vzorniku Ovečkinu. Temu bo skušal pokvariti načrte in ga izločiti. "Ko je prišel v ligo NHL, je bil najboljši igralec. In še vedno je. Vsi bi radi govorili o njem. Nekega dne želim biti v njegovi vlogi in dosegati toliko zadetkov. Je velik vzornik najmlajšim, nekdo, ki ga želimo posnemati," je 24-letni krilni igralec pohvalil najboljšega hokejista Washingtona.

V konferenčnem finalu na zahodu se bosta pomerila Winnipeg in Vegas. Prva tekma bo v noči na nedeljo v Kanadi.

