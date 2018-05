Ruskemu zvezdniku se je po 13 letih odvalil kamen od srca

Aleksander Ovečkin dočakal prvi konferenčni finale v 13-letni karieri NHL

Dobrih 18.500 gledalcev v areni PPG Paints v Pittsburghu je v ponedeljek spremljalo boj med tekmecema, ki sta se v drugem krogu končnice srečala še tretje leto zapored.

Pretekli dve sezoni so hokejisti Pittsburgha na drugi stopnici vselej izločili Washington Capitals in nato osvojili dva Stanleyjeva pokala. Da bi še lahko upali na tretji zaporedni hokejski gral, so morali pred domačimi gledalci nujno zmagati, saj so oklepniki iz prestolnice vodili s 3:2 v zmagah in so za napredovanje potrebovali le še zmago.

Po debelem desetletju posebni občutki

Po 60 minutah zmagovalca ni bilo, sledil je podaljšek, v njem pa veliko veselje članov Washingtona. Ruski dvojec Aleksander Ovečkin – Jevgenij Kuznjecov je priboril zmago, na katero so v taboru Capitalsov čakali 20 let. Zadnjič je namreč ta franšiza, ki še čaka na prvi Stanleyjev pokal, v konferenčnem finalu, med zadnjimi štirimi moštvi, igrala daljnega leta 1998, ko je za finale izločila Buffalo, nato pa brez zmage podlegla Detroitu.

Zmagoviti zadetek Washingtona za napredovanje v konferenčni finale:

"Hvala bogu, da nam je uspelo. Končno nam je uspelo premagati Pittsburgh, ki me je trikrat izločil. 13 let sem čakal na to. Bila je težka serija, odlična tekma. Posebni občutki. Zdaj sem končno tam, na kar sem čakal 13 let. Zadnji dve leti sem moral jaz čestitati Sidneyju Crosbyju, zdaj je on meni zaželel srečo," se je v pogovoru s sedmo silo po eni največjih NHL zmag v karieri smejalo Ovečkinu, ki mu ob polni vitrini nagrad, tako kot njegovemu klubu, manjka le še najprestižnejša. "Končno nam je uspelo premagati Pittsburgh, ki me je trikrat izločil. 13 let sem čakal na to. Bila je težka serija, odlična tekma. Posebni občutki," se je veselil kapetan Aleksander Ovečkin, ki že vso NHL-kariero nosi dres Washingtona, a še nikoli ni prišel tako daleč kot letos. Foto: Getty Images

Samozavest narasla

"Pred sezono nihče ni pričakoval, da bomo v takšnem položaju, da bomo igrali takšno končnico. Premagali smo dvakratnega zaporednega prvaka, kar nam daje odličen občutek o sebi, svoji igri," samozavesti, ki bo še kako potrebna proti naslednji oviri, Tampa Bay Lightning, ne manjka 32-letniku.

Potem ko je dvakrat zapored v konferenčnem polfinalu on čestital Sidneyju Crosbyju, je zdaj Kanadčan zaželel vse najboljše Rusu. Foto: Reuters Ta je na 12 tekmah letošnje končnice zbral 15 točk, več jih je le leta 2009, a ne želi izpostavljati le svojega doprinosa, pač pa pod uspeh podpisuje celotno ekipo. Washington se je moral znajti brez treh napadalcev: poškodovanih Nicklasa Backstroma in Andreja Burakovskega ter kaznovanega Toma Wilsona. "Daleč od tega, da bi bila ekipa popolna, a v težkih časih smo stopili skupaj, vsak je dal še več od sebe, vsi so se zelo trudili. Pred vrati smo potrebovali zid, Holtby je bil odličen. Zaslužen je prav vsak."

Verjamejo eden v drugega

Dobitnik kopice NHL-nagrad, med drugim tudi treh najprestižnejših za MVP sezone Hart Trophy, za katero je letos prvič med tremi kandidati tudi Anže Kopitar, in soigralci se bodo za veliki finale udarili s Tampo. Pot do Stanleyjevega pokala je še dolga, a ruski zvezdnik verjame v ekipo. "Nič počitnic za zdaj (smeh, op. a.). Ne smemo se zaustaviti tu. Verjamemo eden v drugega, moramo še naprej držati skupaj, kot smo do zdaj. Vemo, da imamo kakovost, le boriti se moramo naprej. Občutek je odličen, na njem moramo graditi." "Nič počitnic za zdaj (smeh, op. a.). Ne smemo se zaustaviti tu. Verjamemo eden v drugega, moramo še naprej držati skupaj, kot smo do zdaj. Vemo, da imamo kakovost, le boriti se moramo naprej." Foto: Getty Images

Uraden začetek konferenčnega finala še ni znan, v ligi NHL čakajo še na četrtega polfinalista. To bo zmagovalec sedme tekme med Nashville Predators in Winnipeg Jets, ki se bo za veliki finale udaril z novincem Vegas Golden Knights.