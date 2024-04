Zmaga proti sosedom bi Kopitarju odprla vrata v končnico

V ligi NHL se v noči na sredo igra kar 13 tekem, na ledu so tudi Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings (4.00). Proti sosedom Anaheim Ducks bodo skušali doseči četrto zmago v nizu in se še približati končnici.

Pred Los Angeles Kings je še pet tekem v rednem delu lige NHL. V zahodni konferenci so v peteroboju za zadnja tri mesta v končnici. Anže Kopitar in soigralci so na sedmem mestu v dobrem položaju, saj imajo 93 točk, eno manj od šestega Nashvilla in eno več od osmega Vegasa. Tej trojici bi končnico še radi ukradli hokejisti St. Louisa in Minnesote, a je njihov točkovni zaostanek že nekaj večji (šest oziroma deset točk za Los Angelesom).

Los Angeles in Anaheim igrata tretjič to sezono, nazadnje so Kings zmagali po streljanju kazenskih strelov. Oba gola v rednem delu tekme je dal za Kingse Adrian Kempe. Ta je s 27 goli in 44 asistencami najučinkovitejši igralec ekipe iz mesta angelov v tej sezoni. Pomembno vlogo pa ima seveda tudi Kopitar, ki je samo na zadnjih desetih tekmah dal šest golov in imel še sedem asistenc (skupno pa ima to sezono 26 golov in 42 asistenc).

