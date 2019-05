Morski psi po novi hudi bitki v polfinalu lige NHL

V ligi NHL smo dočakali še zadnjega polfinalista tekmovanja. Na odločilni sedmi tekmi so hokejisti San Jose Sharks s 3:2 strli Colorado Avalanche in napredovali. Za veliki finale se bodo udarili s St. Louis Blues. V drugem paru bosta na štiri zmage igrala Boston in Carolina.

Končana je izjemno tesna serija konferenčnega polfinala med San Jose Sharks in Colorado Avalanche. Po maksimalnih sedmih tekmah se veselijo privrženci kalifornijske ekipe, ki je na odločilnem obračunu za napredovanje slavila s 3:2.

Pred 17.500 gledalci v domačem SAP Centru v San Joseju so gostitelji v 12. minuti povedli z 2:0. Zadela sta ameriški veteran Joe Pavelski, ki se je vrnil po nerazkriti poškodbi in zaigral sploh prvič v seriji, in češki napadalec Tomas Hertl, oba sta se na koncu podpisala pod zadetek in podajo. Goste je ob koncu uvodnega dela v igro z zadetkom vrnil Mikko Rantanen. Malce čez polovico obračuna je Joonas Donskoi morskim psom priigral novo vodstvo s +2, njegov zadetek se je na koncu izkazal za zmagovitega. Mladi Kanadčan Tyson Jost je sicer na začetku zadnje tretjine znižal na 3:2, a kaj več od tesnega poraza Coloradu ni uspelo.

Ta je sicer v drugi tretjini po strelu Colina Wilsona "izenačil", a je domači trener Peter DeBoer zahteval sodniški ogled videoposnetka, saj je menil, da so bili gostje v akciji v prepovedanem položaju. Sodniki zadetka niso priznali.

"Odigrali so odlično serijo proti nam. Da jim je uspelo v začetku zadnje tretjine zadeti, kaže, da so dobra ekipa. Prisilili so nas, da smo trdo garali. Težka tekma je bila, vrnil sem se po poškodbi, vesel sem, da mi je uspelo tako hitro zadeti. Veselimo se nadaljevanja," je bil vesel kapetan Pavelski.

Čaka jih St. Louis

San Jose Sharks, ki so že v prvem krogu končnice potrebovali sedem tekem (izločili so podprvaka iz Vegasa), bodo v konferenčnem finalu zahoda palice prekrižali s St. Louis Blues, na vzhodu pa se bosta za veliki finale udarila Boston Bruins in Carolina Hurricanes, ki je v drugem krogu končnice edina z metlo (brez poraza) opravila z nasprotnikom.

Liga NHL, konferenčni polfinale, 8. maj:

Para konferenčnega finala



Boston Bruins - Carolina Hurricanes

San Jose Sharks - St. Louis Blues

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Dallas Stars (6) - St. Louis Blues (5) 3:4 Colorado Avalanche (8) - San Jose Sharks (2) 3:4 Vzhodna konferenca: Columbus Blue Jackets (8) - Boston Bruins (2) 2:4 Carolina Hurricanes (7) - New York Islanders (4) 4:0

Igrali so na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

