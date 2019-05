Kdo v finale zahoda? St. Louis ali Dallas?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL sta že znana finalista vzhodne konference, to sta moštvi Boston Bruins in Carolina Hurricans, v noči na sredo pa bo znan tudi prvi finalist na zahodu. V odločilni sedmi tekmi polfinalne serije bosta namreč obračunala St. Louis Blues in Dallas Stars.