Dallas zapravil prvi zaključni plošček #video

V Dallasu je bilo v noči na ponedeljek vse pripravljeno na veliko slavje hokejistov, a so jim St. Louis Blues v dvorani American Airlines Center, ki jo odlično pozna slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, prekrižali načrte. Gostje so zmagali s 4:1 in izsilili sedmo tekmo konferenčnega finala zahoda.