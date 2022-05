Kopitar in kralji zdaj na domačem ledu: Zaigrati moramo boljše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL bodo ponoči po slovenskem času Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings odigrali tretjo tekmo prvega kroga končnice. Po dveh tekmah v Kanadi je izid v seriji z Edmonton Oilers izenačen na 1:1 v zmagah. Na prvi tekmi končnice so sploh prvič v tej sezoni premagali Oilers (4:3), na drugi so doživeli hud poraz (0:6).

"V Edmonton smo prišli po zmago in jo tudi dobili, zato smo lahko zadovoljni. To je serija, mislim, da je 1:1 kar dobra podlaga, morali bi biti navdušeni. In tudi smo," je po drugi tekmi v Edmontonu povedal kapetan LA Kings Anže Kopitar.

Prav v tej so kralji doživeli hud poraz z 0:6. A to ni razlog za preplah, pravi umirjeni veteran iz Hrušice: "Čisto vseeno je, ali izgubiš z 1:0, 1:2 ali 6:0, vse šteje le kot en poraz. Seveda bomo proučili, kaj je šlo narobe, se prilagodili in v tretji tekmi pokazali boljšo predstavo. Hitro se učimo, tudi sam moram popraviti nekatere stvari v igri za tretjo tekmo."

Druge tekme v Edmontonu niti niso začeli tako slabo, še meni slovenski zvezdnik, v nadaljevanju pa "Preprosto nismo igrali dovolj čvrsto, imeli smo nekaj priložnosti z igralcem več, ki nam jih ni uspelo izkoristiti, njim pač. To je bilo to. Glede na to, da smo dobili prvo tekmo, smo na drugi pričakovali, da bodo igrali z nekaj več obupa, nekaj več čustev, zato pa je bilo tudi naletov več. Zdaj moramo doma opraviti dobro delo".

V rednem delu sezone sta se Edmonton in LA pomerila trikrat, vsakič pa so bili boljši Oilers.

Izenačeni sta tudi seriji med Tampo in Torontom na vzhodu, pa St. Louisom in Minnesoto na zahodu, medtem ko je Carolina v Boston pripotovala z dvema zmagama prednosti.

Liga NHL, 1. krog končnice (6. maj): Vzhod:

1:00, Boston Bruins - Carolina Hurricanes /0:2/

1:30, Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs /1:1/ Zahod:

3:30, St. Louis Blues - Minnesota Wild /1:1/

4:00, Los Angeles Kings - Edmonton Oilers /1:1/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

