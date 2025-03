Bodo Anže Kopitar in Kralji le prekinili črn niz?

Anže Kopitar in njegovi tovariši iz moštva Los Angeles Kings so v ligi NHL izgubili zadnje štiri tekme, v noči na četrtek pa se bodo na domačem ledu spopadli s St. Louis Blues, deseto ekipi zahodne konference, ki je pred dnevi na gostovanju v Dallasu prekinila štiri tekme dolg zmagoviti niz. LA Kings so po 59 tekmah sezone sedmi na lestvici zahoda.

Anže Kopitar in Kralji so na zadnjih štirih tekmah lige NHL izgubili proti Vancouvru, Dallasu, St. Louisu in Chicagu, v noči na četrtek pa se bodo še enkrat spopadli z Blues, ki so jih pred tremi dnevi v gosteh premagali s 4:1. Zdaj se bosta moštvi pomerili še na ledu dvorane Crypto.com.

V noči na nedeljo se bosta prav ta tekmeca pomerila še tretjič v slabem tednu dni, tudi takrat v Los Angelesu, nato pa dan kasneje kralje čaka še gostovanje pri neugodnih Vegas Golden Knights.

Liga NHL, 5. marec

Lestvica

Preberite še: