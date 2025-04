Anže Kopitar optimistično: Lahko osvojimo Stanleyjev pokal

Anže Kopitar je z Los Angeles Kings redni del sezone severnoameriške hokejske lige končal na drugem mestu v razvrstitvi pacifiške skupine. V končnico se podajajo kot četrtopostavljena ekipa zahodne konference. Na 82 tekmah rednega dela so vpisali 48 zmag, 25 porazov, devetkrat so doživeli poraz ob podaljšku, ter osvojili 105 točk. Eno točk več je na zahodu zbrala ekipa Dallasa, pet Vegas Golden Knights, 11 Winnipeg.

"Čez celotno sezono smo bili zelo dobri doma. Tudi izkupiček zmag v primerjavi s porazi je bil veliko boljši kot prejšnja leta. Ne vem, če lahko izpostavim le en razlog. Zelo dobro smo igrali in izpolnili cilj. Prišli smo v končnico, v prvem krogu imamo prednost domačega igrišča, kar mislim, da je lahko zelo pomembno," je v intervjuju za svojo spletno stran hockeyacademy.si dejal Kopitar.

"Januarja nismo igrali najbolje, zmage se niso nabirale, kot bi si želeli. Po turnirju štirih nacij smo ujeli formo, do konca sezone pa smo lepo tempirali vse skupaj. V ponedeljek se začne končnica in lahko smo samozavestni, optimistično lahko zremo naprej," je še dejal Hrušičan.

Foto: Reuters

Odlična moštvena kemija in dinamika

Kopitar je izpostavil odlično kemijo, dinamiko v moštvu je še okrepil prihod Andreja Kuzmenka, ter sijajno ekipno vzdušje, ko nimajo izstopajočega posameznika ter si pri nabiranju točk porazdelijo bremena.

"Že v prejšnjih letih nismo imeli igralca, ki bi bil čisto pri vrhu. To pomeni, da igramo pravo ekipno igro in da je vsak igralec od prvega do zadnjega zelo pomemben za našo ekipo. To se bo stopnjevalo v končnico. Mislim, da imamo štiri kakovostne napade in nam bo to pomagalo še malo bolj kot v prejšnjih letih," je dejal veteran.

Zanesljiv je tudi vratar Darcy Kuemper. "To vliva samozavest. Vratarji so v končnici zelo pomembni, to vemo vsi. Darcy je bil letos čez celo sezono v vrhunski formi. Oba vratarja sta bila odlična, to je še ena pozitiva, ki jo bomo vzeli iz sezone in nesli naprej. Na splošno imamo pravo kemijo, optimistično gremo v končnico."

Z osebnimi mejniki se ne želi ukvarjati: "Za vse to bo čas po karieri. Trenutno je ena sama misel - da gremo v serijo z Edmontonom optimistično in pridemo naprej iz prvega kroga, kar nam v zadnjih treh letih ni uspelo. Nato pa upajmo, da se ta zgodba še ne bo zaključila in da bomo posegli po najvišjih mestih letos."

Aleksander Ovečkin je letos uspel podreti strelski rekord slovitega Wayna Gretzkyja. Foto: Reuters

Navdušen nad mejnikom Ovečkina

Odzval se je tudi na mejnik, ki ga je dosegel član Washingtona Aleksander Ovečkin, ko je podrl strelski rekord slovitega Wayna Gretzkyja.

"Sploh nisem mislil, da se bo to kdaj zgodilo. A Alex je 20 let v vrhunski strelski formi in je bilo zelo dobro videti, da je podrl ta rekord. Ko je bil 10 golov za Waynom, sem pomislil, da je to mogoče. Vse čestitke njemu! Vrhunski, vrhunski dosežek. Kot kaže pa se ne bo ustavil pri 897 zadetkih, kot kaže bo šel čez 900 in še nekaj več."

Kopitar je zadnji od dveh Stanleyjevih pokalov osvojil leta 2014. Zdaj je prepričan, da bo lahko domači led prinesel odločilno prednost. "Zagotovo, a dejstvo je, da je potrebno zmagati štiri tekme. Ni preveč pomembno kje, štiri moramo nabrati, in upajmo, da gremo v naslednji krog."

"Vsak, ki pride v končnico ima možnosti za osvojitev pokala. Smo ena izmed teh ekip. Piše se nova zgodba in upam, da se bo iztekla najbolje, kot se lahko," je sklenil.

Kopitar je redni del svoje 19. sezone v ligi NHL pri 37 letih končal s 67 točkami, le Adrian Kempe jih je med kralji zbral več - 73. S 46 asistencami pa je bil najučinkovitejši kralj. Ob tem je imel še 21 golov.