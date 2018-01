Zlati vitezi spet na zmagoviti poti, San Jose zapravil visoko vodstvo, prvaki suvereno

Liga NHL, 5. januar

Hokejisti Vegasa so se po petkovem porazu, s katerim se je končal osem zmag dolg niz, spet vrnili v zmagovalni ritem. S 5:4 so ugnali Chicago. Prvaki iz Pittsburgha so s 4:0 odpihnili NY Islanders.

Zlati vitezi so po porazu spet našli pot do zmage. V gosteh so ugnali Chicago Blackhawks. Foto: Reuters

Petkov večer v ligi NHL je postregel z lepim številom zadetkov. Največ, kar 11, so jih gledalci videli v Canadian Tire Centre v Ottawi, kjer so se domačini v 34. minuti znašli v visokem zaostanku (2:5) proti San Joseju. A sledila je nora zadnja tretjina Senatorjev, v kateri so s tremi zadetki izsilili podaljšek, v tem pa je Matt Duchene z drugim zadetkom na tekmi razveselil domače občinstvo.

Devet golov je padlo na tekmi med Chicagom in Vegasom, ki se je vrnil v zmagovite tirnice, zlati vitezi so v vetrovnem mestu slavili s 5:4 in se utrdili v vodstvu zahodne konference. Tesno so zmagali tudi njihovi najbližji zasledovalci, člani Winnipeg Jets so s 4:3 strli oreh iz Buffala.

Pittsburgh Penguins so brež težav opravili z NY Islanders. Foto: Reuters

Detroit je zbiranje zmag nadaljeval doma, kjer je za četrto zaporedno zmago s 4:2 ugnal panterje s Floride.

Najzanesljivejše zmage so se veselili aktualni prvaki Pittsburgh Penguns, ki so s 4:0 še poglobili krizo NY Islanders. Ti so izgubili petič zapored.

Anže Kopitar in soigralci LA Kings bodo v noči na nedeljo gostili neposrednega tekmece na lestvici Nashville Predators.