Čeha Bostonu in San Joseju "pristreljala" zaključni plošček

David Pastrnak je z dvema zadetkoma v zadnji tretjini Bostonu pomagal do zmage in vodstva v seriji s 3:2 v zmagah.

Hokejisti Boston Bruins so pred domačimi gledalci s 4:3 premagali Columbus Blue Jackets, San Jose Sharks pa z 2:1 Colorado Avalanche. Obe zmagoviti ekipi sta v seriji na štiri zmage povedli s 3:2, kar pomeni, da si lahko z zmagam na naslednjih tekmah zagotovita napredovanje v konferenčni finale. Zmagovalec polfinala med Columbusom in Bostonom se bo v konferenčnem finalu pomeril s Carolino, ki si je gladko s 4:0 v zmagah že priigrala mesto v konferenčnem finalu.

V TD Gardnu je okoli 17.500 gledalcev pospremilo razburljivo zadnjo tretjino srečanja. Boston jo je začel s tesnim vodstvom z 1:0, ki ga je v začetku drugega dela priskrbel David Krejci.

Gostitelji so nato v zadnji tretjini zvišali na 2:0, deset minut pred koncem pa je Columbus le uspel premagati domačega vratarja Tuukko Raska in znižati zaostanek. A ni dolgo ostalo pri tem rezultatu, saj je Čeh David Pastrnak kmalu zadel za novo vodstvo Bostona s +2. Gostje so nato odgovorili z dvema hitrima zadetkoma, šest minut pred koncem izenačili in napovedali dramatično končnico. V tej je še enkrat udaril Pastrnak in 88 sekund prec koncem odločil zmagovalca.

Boston ima v rokah zaključni plošček za napredovanje, ki ga lahko izkoristi na naslednji tekmi. Zmagovalec polfinala med Columbusom in Bostonom se bo v konferenčnem finalu pomeril s Carolino, ki si je gladko s 4:0 v zmagah že priigrala mesto v konferenčnem finalu.

Tomas Hertl je prispeval oba zadetka San Jose Sharks ob zmagi nad Coloradom. Foto: Getty Images

Hertl dvakrat v polno za prednost v seriji

Napredovanje si lahko na naslednjem obračunu zagotovijo tudi hokejisti San Jose Sharks, ki so na domačem ledu tesno, z 2:1, strli Colorado Avalanche. Junak obračuna, na katerem so povedli gostje, je bil Tomas Hertl. Čeh je dosegel oba zadetka svojega moštva, pri katerem je bil med vratnicama razpoložen Martin Jones, zaustavil je 21 strelov od 22.

Zmagovalec para se bo za veliki finale udaril z zmagovalcem para Dallas Stars-St. Louis Blues, v katerem imajo zaključni plošček na palici zveze.

Liga NHL, konferenčni polfinale, 4. maj

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca:

Dallas Stars (6) - St. Louis Blues (5) 3:2

Colorado Avalanche (8) - San Jose Sharks (2) 2:3 Vzhodna konferenca:

Columbus Blue Jackets (8) - Boston Bruins (2) 2:3

Carolina Hurricanes (7) - New York Islanders (4) 4:0 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

