Bodo Kopitarjevi Kralji le prekinili črn niz?

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so zadnje tri tekme v ligi NHL izgubili, v noči na petek pa se bodo na domačem ledu spopadli z Detroit Red Wings, ki na lestvici vzhodne konference zasedajo 12. mesto. Bo Kraljem, ki so na lestvici zahoda zdrsnili na šesto mesto, le uspelo prekiniti niz porazov?

Kopitarjevi LA Kings so nazadnje zmagali 28. decembra lani, ko so doma s 5:1 premagali San Jose Sharks, letos najslabše moštvo lige NHL. Nato pa so z 2:3 izgubili na gostovanju pri prvakih v Las Vegasu, pa za tem na domačem letu po kazenskih strelih klonili proti Edmontonu (2:3) in nazadnje, v sredo zjutraj po slovenskem času z 0:3 izgubili še proti Torontu.

Doma Kralji v tej sezoni igrajo veliko slabše kot v gosteh. V dvorani Crypto.com so dosegli sedem zmag in 11 porazov, na gostovanjih so s 13 zmagami in le tremi porazi najboljši v ligi. V noči na petek bodo doma pričakali Detroit Red Wings, ki so v tej sezoni dosegli 18 zmag in zabeležili 20 porazov. Nazadnje so s 5:3 premagali San Jose.

Naslednja tekma Kralje čaka v nedeljo, 7. januarja, ko se bodo v matineji v gosteh (že ob 21. uri po srednjeevropskem času) pomerili z Washington Capitals.

