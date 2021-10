Kopitar in Kralji gostijo rekorderje iz Montreala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se bodo Anže Kopitar in Kralji vendarle veselili druge zmage v sezoni?

Se bodo Anže Kopitar in Kralji vendarle veselili druge zmage v sezoni? Foto: Guliverimage

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings tokrat v ligi NHL v domači dvorani Staples Center gostijo Montreal Canadiens, klub z največ naslovi prvaka v najmočnejši hokejski ligi na svetu in lanskimi finalisti boja za legendarni Stanleyjev pokal.

Kopitarju in Kraljem v tej sezoni ne gre in ne gre, po sedmih tekmah imajo namreč na računu eno samcato zmago, za nameček pa je od nje preteklo že kar nekaj časa. Na prvi tekmi sezone so s 6:2 premagali Vegas Golden Knights, odtlej pa zabeležili šest zaporednih porazov.

Tokrat gostijo Montreal Canadiens, moštvo, ki je v finalu prejšnje sezone z 1:4 v zmagah klonilo proti prvakom, Tampa Bay Lightning, sicer pa je s 24 Stanleyjevimi pokali rekorder lige NHL. Tudi Canadiens v tej sezoni ne gre najbolje, v šestih tekmah so dvakrat zmagali, zasedajo pa zadnje mesto v vzhodni konferenci.

Liga NHL, 30. oktober: 19:30, Nashville Predators - New York Islanders 22:00, Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 1:00, Boston Bruins - Florida Panthers 1:00, Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 1:00, San Jose Sharks - Winnipeg Jets 1:00, Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 2:00, St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 3:00, Calgary Flames - Philadelphia Flyers 3:00, Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:00, Vancouver Canucks - Edmonton Oilers

Lestvica:

Preberite še: