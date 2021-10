Kako se bodo panterji znašli brez osramočenega trenerja?

V hokejski ligi NHL ima Anže Kopitar s Kralji prost večer, vseeno pa je na sporedu nekaj zanimivih tekem. Florida Panthers, ki v tej sezoni po sedmih tekmah še ne poznajo poraza, so ostali brez trenerja Joela Quennevilla, ta je odstopil po izbruhu spolnega škandala iz leta 2010, ko je bil trener Chicaga in ga je popeljal do naslova prvaka.

Joel Quenneville je odstopil po sestanku s komisarjem lige Garyjem Bettmanom, na katerem sta govorila o Quennevillovi vlogi v aferi, ki jo je sprožil nekdanji levokrilni hokejist Chicaga Kyle Beach. Ta je obtožil enega od Quennevillovih pomočnikov, Brada Aldricha, zaradi spolne zlorabe.

Panthers so v to sezono vstopili odlično in na sedmih tekmah dosegli prav toliko zmag, šest po rednem delu, eno v podaljšku. Ponoči gostujejo v Detroitu pri nekoč slavnih Red Wings. Ti imajo letos na računu štiri zmage in tri poraze.

Quennevillov nekdanji klub Chicago Blackhawks gostuje pri Carolina Hurricabes, NY Ramgers pričakujejo Columbus Blue Jackets, Washington Capitals z Aleksandrom Ovečkinom Arizona Coyotes, Vegas Golden Knights Anaheim Ducks in Dallas Stars Ottawa Senators.

Liga NHL, 29. oktober: 1:00, Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 1:00, Detroit Red Wings - Florida Panthers 1:00, New York Rangers - Columbus Blue Jackets 1:00, Washington Capitals - Arizona Coyotes 2:00, Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 2:30, Dallas Stars - Ottawa Senators

