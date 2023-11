Pester večer v ligi NHL, derbi vodilnih v Kopitarjevi diviziji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek po srednjeevropskem času bo v hokejski ligi NHL nadvse pestro, na sporedu je namreč kar 14 tekem. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja imajo prost večer, v noči na četrtek so na domačem ledu izgubili z Washingtonom in na lestvici zahodne konference zdrsnili na četrto mesto.

Kopitarjevi LA Kings zdaj na zahodu zaostajajo za vodilnimi Vegas Golden Knights, Vancouver Canucks in Colorado Avalanche, a imajo med omenjenimi najmanj odigranih tekem. Največ, 23 jih imata prav najboljši moštvi, ki pa se bosta v noči na petek spopadli med seboj. Branilci naslova prvakov iz Las Vegasa gostujejo v olimpijskem Vancouvru, moštvi pa na vrhu pacifiške divizije in zahodne konference loči le točka.

Za nameček se lahko med obe moštvi vrinejo še Colorado Avalanche, ki so v naletu in poraza ne poznajo že štiri zaporedne tekme. Dogajanje v zahodni konferenci je nadvse pestro, razlike med najboljšimi ekipami majhne, pomembno vlogo pa igrajo tudi Anže Kopitar in njegovi Kralji, ki jih naslednja tekma čaka v ponedeljek, 4. decembra, ko se bodo na domačem ledu spopadli prav s Coloradom.

Tudi na vzhodu je zanimivo, Boston Bruins so po odličnem vstopu v sezono v zadnjih tednih padli v manjšo rezultatsko krizo, nanizali tri zaporedne poraze ter vodstvo v konferenci predali New York Rangers. Bruinse ponoči čaka obračun s trenutno najslabši ekipo lige NHL, San Jose Sharks, ki pa je na zadnjih dveh tekmah premagala Washington in Vancouver.

