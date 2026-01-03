Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
3. 1. 2026,
17.48

Minnesota Wild Los Angeles Kings Anže Kopitar liga NHL

Sobota, 3. 1. 2026, 17.48

1 ura, 2 minuti

Liga NHL, 3. januar

Težko delo za Kopitarjeve Kralje

Anže Kopitar

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bodo ponoči na delu spet Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Ti so v zadnjih petih tekmah slavili le eno zmago, skupno jih imajo po 39 odigranih tekmah sezone 16, ob teh pa tudi 23 porazov, z 41 točkami pa so zdrsnili na deveto mesto zahodne konference in tako izpadli iz območja, ki prinaša končnico.

Liga NHL, 3. januar

