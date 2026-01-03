Težko delo za Kopitarjeve Kralje

V hokejski ligi NHL bodo ponoči na delu spet Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Ti so v zadnjih petih tekmah slavili le eno zmago, skupno jih imajo po 39 odigranih tekmah sezone 16, ob teh pa tudi 23 porazov, z 41 točkami pa so zdrsnili na deveto mesto zahodne konference in tako izpadli iz območja, ki prinaša končnico.

LA Kings so po dveh zaporednih porazih zdrsnili na deveto mesto zahodne konference lige NHL in tako padli iz območja, ki zagotavlja mesto v končnici. Zdaj imajo dve točki zaostanka za rivali iz pacifiške divizije, Seattle Kraken in San Jose Sharks, ki zasedajo sedmo in osmo mesto na zahodu.

V noči na nedeljo Kralje čaka spopad z moštvom Minnesota Wild, ta pa bo za Kalifornijce zahteven zalogaj, saj trenutno zaseda visoko tretje mesto na zahodu. Ekipi se bosta nato spopadli še enkrat v noči na torek, tudi takrat v dvorani Crypto.com.

Liga NHL, 3. januar

Lestvice

