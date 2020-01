Kopitarjevim se ne piše nič dobrega, statistični vzorec kaže na njihov poraz

LA Kings že štiri tekme ne poznajo drugega kot poraze, skupaj jih imajo v tej sezoni že 32, ob 18 zmagah so zbrali 41 točk in so gladko zadnji v zahodni konferenci. S Tampo so se nazadnje pomerili 15. januarja in izgubili šele po kazenskih strelih. Slovenski as Anže Kopitar je svoj kazenski strel zgrešil, v rednem delu tekme in podaljšku pa tudi ni obogatil svoje osebne statistike.

32-letni Hrušičan je sicer še vedno najboljši strelec Kraljev, s 43 točkami za 17 golov in 26 podaj je na 41. mestu najboljših ofenzivcev lige, na vrhu te lestvice pa kraljuje Edmontonov dvojec Connor McDavid (27 golov, 49 podaj) – Leon Draisaitl (27 – 48).

Tampa, vse odkar so New Jersey Devils 13. januarja končali njen deset tekem trajajoč zmagoviti niz, igra toplo-hladno. Eno tekmo dobi, naslednjo izgubi. Slaba novica za Kralje je ta, da je nazadnje po podaljšku izgubila v Dallasu.

McDavid, Draisaitl in preostali hokejisti Edmonton Oilers se bodo v kanadskem derbiju spopadli s Calgary Flames, moštvi pa zasedata peto in šesto mesto na zahodu. Na delu bodo tudi ruski ostrostrelec Aleksander Ovečkin in njegovi Washington Capitals, ki so tudi po 50 odigranih tekmah sezone najboljše moštvo lige. V glavnem mestu ZDA pričakujejo Nashville Predators.

San Jose Sharks pričakujejo Vancouver Canucks, Anaheim Ducks Arizona Coyotes, Dallas Stars pa Toronto Maple Leafs.

