Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedelja v ligi NHL prinaša šest tekem, tudi derbi trenutno prve in tretje ekipe lige Caroline in Washingtona, ki imata na računu 31 točk. Komu derbi in prvo mesto? Na delu tudi razpoloženi Toronto, ki gostuje pri Anaheimu. Prvaki bodo v gosteh palice prekrižali z Minnesoto.