Bodo Kopitarjevi le končali črni niz?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bodo Anže Kopitar in druščina le prišli nazaj na zmagovite tirnice?

Bodo Anže Kopitar in druščina le prišli nazaj na zmagovite tirnice? Foto: Guliverimage

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo ponoči na domačem ledu spopadli z Ottawa Senators, kanadskim moštvom, ki so ga v tej sezoni lige NHL že premagali. To je bila za LA pravzaprav zadnja zmaga pred nizom petih zaporednih porazov.