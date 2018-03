Kopitar ni igral, a se mu smeji do ušes

Liga NHL, 28. marec

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je pozdravil razplet srečanja v Denverju, na katerem je Philadelphia premagala Colorado in poskrbela, da je Los Angeles zadržal sedmo mesto v zahodni konferenci. Washington in Toronto, ki je popravil klubski rekord, sta po novih zmagah še korak bližje končnici. Za zdaj so si nastop v play-offu zagotovili Tampa Bay, Boston, Nashville, Winnipeg in novinec Vegas.

Toronto je na domačem ledu premagal Florido s 4:3. V tej sezoni je po rednem delu dobil že 46 tekem in s tem postavil nov klubski rekord. Mitch Marner, strelec in podajalec, je prispeval vsaj točko že na deseti tekmi zapored. James van Riemsdyk je dosegel 35. zadetek v sezoni, jubilejnega 200. v karieri.

Kako je Toronto premagal Florido:

Toronto bi si z zmago že zagotovil nastop v končnici, če bi Philadelphia ostala praznih rok po rednem delu na gostovanju pri Coloradu. Želja se mu ni izpolnila. Flyers so v Koloradu zmagali z 2:1, s tem pa razveselili tudi tabor Los Angeles Kings. Kralji na čelu s kapetanom Anžetom Kopitarjem so v noči na četrtek počivali, rezultat iz Denverja pa jih je spravil v dobro voljo, saj so na lestvici zadržali prednost pred Coloradom. Kralji še naprej zasedajo sedmo mesto na Zahodu, ki zagotavlja nastop v izločilnem delu sezone. V Denverju se je v vrstah Philadelphie najbolj izkazal Ivan Provorov. Prispeval je zadetek in podajo.

Washington bo moral še malce počakati

Najbolj napeto je bilo v sredo v Washingtonu, kjer je srečanje v podaljšku odločila mojstrovina Jevgenija Kuznetsova. Gostitelji so tako premagali New York Rangers (nimajo več možnosti za preboj v končnico) s 3:2 in si izboljšali možnosti za nastop v končnici.

Vrhunci napetega srečanja v Washingtonu:

Če bi Philadelphia izgubila proti Coloradu, bi podobno kot Toronto že imeli zagotovljen nastop med 16 najboljšimi ekipami lige NHL, tako pa bodo morali na potrditev udeležbe še malce počakati.

Slovaški veteran ostaja v Bostonu

Kapetan Boston Bruins Zdeno Chara in klub sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja za še eno sezono. 41-letni branilec je član Kosmatincev od sezone 2006/07, od takrat tudi opravlja kapetansko vlogo.

Zdeno Chara bo še eno sezono igral za Boston Bruins. Foto: Reuters

Za Boston, ki si je že zagotovil končnico, je v tej sezoni odigral 68 tekem, dosegel sedem zadetkov in dodal 16 podaj. Slovak bo v prihodnji sezoni zaslužil pet milijonov dolarjev, če bodo v klubu zadovoljni z njegovimi predstavami, pa bi lahko prejel še do 1,75 milijona dolarjev.