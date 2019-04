Hud boj v drugem podaljšku pripadel Columbusu, tudi Dallas izenačil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na obeh dvobojih konferenčnega polfinala sta slavili gostujoči ekipi in serijo na štiri zmage izenačili na 1:1. Columbus je do zmage v Bostonu prišel po dveh podaljških, Dallas je St. Louis Strl s 4:2.

Kosmatinci iz Bostona so imeli priložnost pred domačimi gledalci vknjižiti novo zmago in uiti Columbusu na 2:0, a jim ni uspelo. Dvakrat so vodili, a je Artemij Panarin soigralce vselej vrnil v igro z izenačenjem.

Ob koncu 60 minut je tako na semaforju pisalo 2:2, sledil je prvi podaljšek, v katerem zadetka ni bilo. V četrti minuti drugega podaljška so gledalci le videli odločujoči zadetek, Panarin je streljal z razdalje, Tuukka Rask je strel le odbil, Matt Duchene pa je za njegov hrbet pospravil odbitek in izenačil serijo na 1:1 v zmagah.

Serija se zdaj za dve tekmi seli na teren Blue Jackets.

Dallas pred vrnitvijo domov izenačil

Na drugem obračunu med St. Louis Blues in Dallas Stars na zmagovalca ni bilo treba čakati tako dolgo. Dallas je v 14. minuti povedel z 2:0, Parayko je hitro poskrbel za znižanje, a po slabe pol minute je Mattias Janmark zadel za 3:1.

Dallas Stars je serijo izenačil. Foto: Reuters

Njegov zadetek se je na koncu izkazal za zmagovitega. St. Louis je v začetku zadnje tretjine znižal na 2:3 in izenačenje iskal brez vratarja, a je Roope Hintz zadel še drugič na tekmi, tokrat v prazen gol, in zapečatil usodo gostiteljev.

Izenačena serija se seli v Dallas.

Liga NHL, 27. april:

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Dallas Stars (6) - St. Louis Blues (5) 1:1

Colorado Avalanche (8) - San Jose Sharks (2) 0:1

Vzhodna konferenca: Columbus Blue Jackets (8) - Boston Bruins (2) 1:1

Carolina Hurricanes (7) - New York Islanders (4) 1:0



Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

