Obračun vratarjev Carolini, San Jose zanesljivo ugnal Colorado

Jordan Staal je v podaljšku dosegel edini zadetek na tekmi v New Yorku in razveselil navijače Caroline. Foto: Getty Images

V ligi NHL sta do uvodnih zmag konferenčnega polfinala prišla Carolina Hurricanes in San Jose Sharks. Hokejisti prve so po podaljšku z 1:0 premagali New York Islanders, morski psi pa s 5:2 Colorado.

V najkakovostnejši hokejski ligi na svetu so na sporedu tekme drugega kroga končnice. Gledalci na temi med New York Islanders in Carolina Hurricanes so na uvodnem srečanju konferenčnega polfinala videli zgolj en zadetek. Nanj so čakali dolgo, vse do 65. minute, ko je v podaljšku tekmo Jordan Staal le uspel premagati švedskega čuvaja mreže v vratih Islandersov Robina Lehnerja.

Na obračunu sta se izkazala oba vratarja, Lehner je zaustavil 31 strelov od 32, na drugi strani je Petr Mrazek ohranil mrežo nedotaknjeno (ubranil je vseh 31 strelov).

Petr Mrazek je ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Reuters

Morski psi začeli z zmago

Precej več zadetkov je padlo na drugi tekmi med San Jose Sharks in Colorado Avalanche. Slednji je v Kaliforniji dvakrat vodil (1:0, 2:1), a tesnega vodstva ni znal zadržati.

Izkušeni branilec Brent Burns se je ob zmagi izkazal z zadetkom in tremi asistencami. Foto: Getty Images

Domači so tako s tremi zadetki v drugi tretjini naredili velik korak k zmagi. Colorado je ob koncu poskušal brez vratarja, a je Timo Meier z zadetkom v prazen gol zapečatil njihovo usodo. Eden od ključnih igralcev ob zmagi je bil z zadetkom in tremi asistencami izkušeni branilec Brent Burns.