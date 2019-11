Canadiens v klasičnem derbiju lige NHL gostijo močne Bostončane

V enem od klasičnih derbijev lige NHL se bosta v Montrealu ponoči pomerili hokejisti domačih Canadiens in gostov iz ZDA Boston Bruins. To sta kluba t. i. izvirne šesterice klubov, ki so sestavljali ligo pred njeno razširitvijo leta 1967.

Rivalstvo Bostona in Montreala pa ima še daljšo brado, kluba sta od njunega prvega obračuna leta 1924 zagrizena sovražnika, v nocojšnjo tekmo pa vstopata s precej različnima izhodiščema. Montreal trenutno zaseda osmo mesto v vzhodni konferenci, Bruins pričakuje po seriji štirih zaporednih porazih, v sezoni jih ima že 12, ob teh pa 11 zmag. Boston na drugi strani je letos domala neustavljiva sila, s 15 zmagami in osmimi porazi je drugi v vzhodni konferenci in v ligi, če premagal še Canadiens, bo to zanj četrta zmaga v nizu. Moštvi sta se nazadnje pomerili 6. novembra, takrat je s 5:4 slavilo kanadsko moštvo.

Ponoči sta na sporedu še dve tekmi, Chicago Blackhawks gostijo izjemno razpoložene Dallas Stars, ki so s 15 zmagami in desetimi porazi na drugem mestu zahodne konference, New Jersey Devils pa pričakujejo Minnesota Wild.

Liga NHL, 26. november:

Lestvica:

