LA Kings in Anže Kopitar proti pacifiškim tekmecem San Jose Sharks

V hokeji ligi NHL bo v noči na torek na delu spet slovenski as Anže Kopitar, njegovi Los Angeles Kings na domačem ledu pričakujejo rivale iz pacifiške divizije zahodne konference San Jose Sharks. Kralji so z devetimi zmagami in 14 porazu na dnu zahodne konference, dve točki za Minnesoto, ki tokrat igra z Rangers v New Yorku.

LA Kings so nazadnje priznali premoč Arizona Coyotes (2:3), pred tem pa so suvereno premagali (5:1)trenutno eno najboljših ekip lige Edmonton Oilers. Sharks imajo v tej sezoni na računu 12 zmag in prav toliko porazov, zasedajo deveto mesto v konferenci, zadnji dve tekmi (proti NY Islanders doma in Vegas Golden Knights v gosteh) pa so dobili po podaljšku.

Na sporedu je še osem tekem.

