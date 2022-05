Edmonton z zaključnim ploščkom, nadaljuje se tudi boj na vzhodu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji za konferenčne finale. V noči na petek bodo vstopnico za finale lovili hokejisti Edmontona, ki bodo gostovali pri Calgaryju. Oilers so po štirih tekmah v seriji v vodstvu s 3:1 v zmagah. Na sporedu bo tudi obračun med ekipama Carolino Hurricanes in New York Rangers, ki se bosta pomerili za tretjo zmago.