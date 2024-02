Kralji na pomembnem obračunu s sosedi iz lestvice

Redni del sezone v ligi NHL se bo sklenil 18. aprila. Kralje v manj kot dveh mesecih čaka še 26 tekem. Zasedba iz Kalifornije se je z zadnjo zmago in 68 točkami na tretjem mestu razvrstitve pacifiške skupine izenačila z Edmonton Oilers, ki imajo sicer eno odigrano tekmo manj. Na vrhu tihomorske divizije so hokejisti Vancouver Canucks, ki so odigrali že 60 tekem in zbrali 82 točk.

Liga NHL, 26. februar

Lestvica

