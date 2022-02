Kopitar in kralji na pomembnem mestnem derbiju

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na soboto v ligi NHL spopadli z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks, ki so tudi eni njihovih najnevarnejših konkurentov za mesta v končnici. Za zdaj imajo LA Kings z dvema odigranima tekmama manj še dve točki prednosti pred rački, s tokratno zmago pa bi lahko poskočili tudi na lestvici zahodne konference.

LA Kings so v naletu, dobili so zadnje tri tekme lige NHL in z 61 točkami zasedajo sedmo mesto na zahodu. Z Anaheimom so se v tej sezoni pomerili le enkrat in tekmo izgubili s 4:5 po kazenskih strelih. Kopitar je na tisti tekmi prispeval dve podaji, zgrešil pa je odločilni kazenski strel.

Kraljem se ob zmagi ponuja priložnost, da na lestvici prehitijo tudi pacifiške rivale Vegas Golden Knights (62 točk), a bi morali ti izgubiti na gostovanju pri Arizona Coyotes.

Liga NHL, 25. februar: 1:00, Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 2:00, St. Louis Blues - Buffalo Sabres 2:30, Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 3:00, Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 3:30, Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 4:00, Anaheim Ducks - Los Angeles Kings

Lestvica:

Preberite še: