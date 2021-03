Se bodo Kralji San Joseju oddolžili za poraz?

Še drugič v dveh dneh si bosta nasproti stala kalifornijska tekmeca San Jose Sharks in Los Angeles Kings. Na ponedeljkovi tekmi so z 2:1 zmagali morski psi, ki na lestvici zahodne skupine zasedajo predzadnje mesti. Kralji so tik pred njimi, a z zmago bi se vrnili na peto pozicijo in se približali moštvom, ki so na mestih za končnico (prva štiri).