Drozg korak bližje ligi NHL: Verjamem, da bom kmalu dobil priložnost

21-letni Mariborčan je glede na preteklo sezono tako naredil korak naprej. Dobiva vse več priložnosti za igro in svoje priložnosti dobro izkorišča. "S svojimi predstavami sem zelo zadovoljen. Tudi trener je. To se posledično kaže tudi v tem, koliko igralnih minut mi namenja. Postavil me je v drugo peterko, ob takšnem zaupanju pa je seveda precej lažje igrati," sporoča iz ZDA.

Iz tekme v tekmo napreduje in se trudi odpravljati napake, še pravi: "S svojo igro sem zadovoljen, ampak je zmeraj lahko še boljše. Tudi, ko gledaš igralce v ligi NHL, lahko opaziš, da imajo določene napake, ki jih morajo odpraviti. Tudi sam jih imam. Poskušam jih odpraviti, delam na teh malenkostih, da jih izboljšam."

Že razmišlja o ligi NHL? "O tem je težko govoriti za to sezono, saj je sezona kratka. Tudi Pittsburgh ima še nekaj igralcev, ki so rezerve in čakajo na priložnost, če se kdo poškoduje. Sem pa zagotovo korak bližje, sploh, če gledamo z vidika, koliko mi trener zaupa, in koliko minut igre mi namenja. Če bom tako nadaljeval, verjamem, da bom kmalu dobil priložnost. Ampak bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. To so take stvari, ki se lahko hitro spremenijo."

