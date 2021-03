"Pretekla leta smo ob tem času vedeli, da končnice ne bo, trenutno pa smo še vedno v igri, tako da je občutek dober. Upam, da bomo letos naredili korak naprej," je iz Los Angelesa sporočil slovenski hokejski as Anže Kopitar in se razgovoril o svojem zajetnem točkovnem prispevku, prilagajanjih, ki jih je zahteval novi koronavirus, dnevnih testiranjih, praznih tribunah ...

Moštva v najmočnejši hokejski ligi na svetu so dolgo čakala na začetek nove sezone, dočakala so ga sredi januarja, nekatera po devetih mesecih tekmovalnega počitka. Zaradi poznega začetka je letošnje tekmovalno obdobje precej drugačno, namesto klasičnih 82 odigrajo zgolj 56 tekem rednega dela. Novost je tudi ta, da ekipe, razdeljene v štiri skupine, skoraj do zadnjih krogov končnice igrajo le z ekipami svoje skupine. V končnico napredujejo prve štiri.

Ekipa Los Angeles Kings edinega slovenskega NHL-ovca, ki je dodobra zakorakal v drugo polovico rednega dela, je trenutno na petem mestu zahodne skupine. Od četrtega jo loči pet točk, a ima na računu tekmo manj, tako da je še kako v igri za izločilne boje.

"Letošnja sezona je zagotovo pozitivna. Trenutno smo še v lovu za končnico, tako da je občutek dober, saj smo pretekla leta v takem času vedeli, da končnice ne bo. Za nas še vedno vsaka tekma šteje, kar je super. Veliko lažje je zjutraj vstati in se pripraviti za trening, tekmo. Počutje in morala sta dobra, smo v dobrem položaju, da naredimo še en korak naprej, da se uvrstimo v končnico," je na virtualni novinarski konferenci z druge strani Atlantika sporočil Anže Kopitar.

Ponotranjenje vlog in uspešno opravljanje teh, učinkovitejša igra z igralcem več, stvari se počasi lepo sestavljajo. Foto: Guliverimage

Ponotranjili in sprejeli vloge

Kaj je letos drugače? Kopitar meni, da je ena od ključnih stvari ta, da so igralci uspešno ponotranjili, sprejeli svoje vloge in jih zato dobro opravljajo. "Stvari se postavljajo na svoje mesto, kot sta si Rob (Blake, generalni direktor, op. a.) in Todd (McLellan, trener, op. a.) zamislila. Fantje igrajo vloge, s katerimi pomagajo ekipi, da zmagujemo, kar je zelo pozitivno. Prav vsi, od vratarjev do branilcev do nas napadalcev. Stvari se tako lepo sestavljajo, oblikujejo v lepo celoto."

Vodilni moštvi zahodne skupine sta Vegas Golden Knights in Colorado Avalanche. Na podobno raven želi tudi Kopitar s soigralci. "Imajo več globine kot mi. A tudi oni so bili pred časom v tem položaju, kot smo zdaj mi, mi pa želimo priti v takšnega, v kakršnem so oni. Igralci smo našli svoje vloge, zdaj je treba doseči še več konstantnosti, da ne bi bilo preveč nihanj. Konstanto je težko doseči, sploh ko je 82 tekem v sezoni, ne pride čez noč, treba se je truditi; kot igralec, ekipa …"

Bliža se mejniku, a teh se bo bolje zavedal po karieri

Kopitar v tej sezoni dosega v povprečju 1,2 točke na srečanje, na 31 tekmah je v statistiko vpisal 37 točk, kar ga uvršča na sedmo mesto po točkah v ligi in prvo med Kralji. Podpisal se je pod osem zadetkov in 29 asistenc, je četrti asistent lige.

V povprečju dosega 1,2 točke na tekmo, je Kralj z daleč največ točkami, četrti asistent lige ... Bliža se mejniku tisoč točk v ligi NHL, a ponavlja, da se bo razsežnosti teh številk bolje zavedal šele po karieri. Foto: Guliverimage

Le enkrat do zdaj je sezono končal s povprečjem vsaj točke na tekmo (sezona 2017/18: 82 tekem, 92 točk), znova je na dobri poti do tega dosežka.

"Ena velika sprememba je, da naš power-play letos deluje, kot deluje, v preteklih letih pa nismo bili niti blizu takemu odstotku (24,8 odstotka, kar je 11. najvišji odstotek v ligi). Veliko večino točk sem letos dosegel ob power-playju, menim, da to naredi razliko med dobro sezono in še malo boljšo," je o osebnem prispevku razmišljal kapetan Kalifornijcev, ki je vse bližje magični meji tisoč točk v ligi NHL.

Od jubileja ga loči še 13 točk, na voljo pa ima še 25 tekem. "Upam, da bo šlo, čim prej. Zagotovo je lepo, ko prideš do teh številk, a večkrat sem že povedal, da se bom vrednosti teh številk, mejnikov verjetno bolj zavedal, ko bom končal igranje hokeja, ko bom prestar zanj in se bom ozrl nazaj, pogledal številke, statistike … Menim, da me bo takrat bolj 'zadelo' kot v tem trenutku."

Hokejisti v ligi NHL so testirani vsak dan, na dan tekme jih čakata dva testa. Foto: Ana Kovač

Na dnevna testiranja se je navadil

Sezona ni posebna le zaradi spremenjenega formata, temveč tudi zaradi vseh omejitev, pravil, ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Vse to je zahtevalo veliko prilagajanja.

"V Los Angelesu smo imeli kar visoke številke, zato smo imeli tudi ene od najbolj strogih ukrepov. Pravila so, kakršna so, treba se je prilagoditi. Zagotovo je včasih nelagodno, ko se je treba ogrevati z masko, včasih si utrujen in ko bi rad zadihal, ne moreš povsem. A menim, da smo bili pri Kingsih kar pridni, kar zadeva upoštevanje ukrepov, ni bilo velikih težav," pravi 33-letnik, ki se je moral privaditi na vsakodnevna testiranja. Na dan tekme mora prestati kar dve testiranji.

V Madison Square Gardnu so že dočakali gledalce, v Staples Centru še ne. Foto: Guliverimage

V Los Angelesu za zdaj še brez gledalcev

Privaditi pa se je moral tudi na prazne tribune. Na te so se v nekaterih zveznih državah v omejenem številu gledalci že lahko vrnili, v Los Angelesu pa še vedno samevajo. "Škoda, ker gledalcev ni. Med igro te to niti ne zmoti, je pa med televizijskimi odmori dolgčas, ker ni nikogar. Na začetku je bilo to nekaj nenavadnega, a smo se morali tudi tega navaditi," o prilagoditvah še pravi centralni napadalec, ki informacij o tem, kdaj bi tudi Staples Center lahko dočakal prve gledalce, nima.

Zagotovo bi si jih želel vsaj v končnici. A pot do tja je še dolga.