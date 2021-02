Ovečkin pričakuje Crosbyja in druščino

Torek v ligi NHL prinaša šest tekem. V Washingtonu bodo Aleksander Ovečkin in soigralci palice prekrižali s Pittsburgh Penguins Sidneyja Crosbyja. To bo že peta medsebojna tekma trenutno drugega in petega kluba vzhodne divizije v tej sezoni. Trikrat so bili uspešnejši člani Pittsburgha (enkrat po kazenskih strelih, enkrat v podaljšku), ki za Washingtonom zaostajajo dve točki. Kako bo tokrat?