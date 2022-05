Tampa in Carolina po tretjo zmago, v kanadski seriji izenačeno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning bodo poskušali na domačem ledu priti do vodstva s 3:0 v zmagah v polfinalni seriji vzhodne konference proti Florida Panthers. Tudi Carolina Hurricanes vodijo z 2:0 v zmagah proti New York Rangers, ti pa se zdaj rešujejo na domačem ledu. Na Zahodu je izid med Edmonton Oilers in Calgary Flames izenačen na 1:1.