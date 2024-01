Kralji v pričakovanju najskromnejše ekipe lige

Ponedeljek v ligi NHL prinaša šest obračunov. Na delu bodo tudi člani Los Angeles Kings, za katerimi je slab vstop v leto 2024. Na desetih tekmah so zmagali le dvakrat, na zadnji so z 2:1 premagali New York Rangers. Tokrat gostijo najskromnejšo ekipo lige, kalifornijskega tekmeca San Jose Sharks. Bodo ostali na zmagoviti poti? Morski psi so na 46 tekmah zmagali le 11-krat, na računu imajo zgolj 26 točk.