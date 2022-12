Kopitar igra za četrto zmago v nizu

Anže Kopitar in Los Angeles Kings igrajo za četrto zaporedno zmago, s katero bi izenačili najdaljši zmagoviti niz v tej sezoni, ki jim je uspel oktobra. Nasprotnik so Calgary Flames (ob 4.30), ki so jih je pred mesecem dni premagali.

Los Angeles Kings, ki imajo 18 zmag, gostijo Calgary Flames. Ti so doslej zmagali 15 od 33 tekem. To je njihov drugi obračun v sezoni, na prvem je Calgary zmagal s 6:5. Slovenski as v vrstah Los Angelesa Anže Kopitar ima to sezono 10 golov in 18 asistenc.

Liga NHL, 22. december:

Lestvica: