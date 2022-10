Kopitar in druščina v lovu na četrto zaporedno zmago

Obeta se pester četrtek v ligi NHL. Slovenski hokejski as Anže Kopitar bo s soigralci Los Angeles Kings v Pittsburghu poskušal ostati na zmagoviti poti in niz zmag podaljšati na število štiri. Pittsburgh je do zdaj odigral tri tekme, dvakrat je zmagal, enkrat pa izgubil v podaljšku Bodo člani Calgary Flames, Dallas Stars in Carolina Hurricanes ostali neporaženi?